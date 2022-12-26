為滿足大肚區托育需求，市府投入上億元經費打造大肚兒少家庭福利館，26日盛大動土，預計113年10月完工。（馮惠宜攝）

為滿足大肚區托育需求，市府投入上億元經費打造大肚兒少家庭福利館，26日盛大動土，預計113年10月完工。（馮惠宜攝）

前立委王育敏接任台中市副市長後26日展開公務行程，第一個行程就到大肚區主持大肚兒少家庭福利館動土典禮，她表示，市府全心全力提供更好的生養環境；她也強調，外界對她接任副市長不必有太多政治上的連想，會全心扮演好副市長的角色，全力協助市長盧秀燕，把台中市打造成更幸福、 宜居的城市。

為滿足大肚區托育需求，市府投入1億1300萬2679元打造大肚兒少家庭福利館，串連托嬰、托幼、親子服務，1樓提供0-6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借用、早期療育服務；2樓為托嬰中心，預計提供60名0-2歲嬰幼兒托育服務；3樓為家庭福利服務中心，提供家庭福利服務諮詢轉介，整體3層樓建物由教育局提供土地、社會局提供經費、建設局興建，工期預計113年10月完工。

市府26日盛大舉辦動土典禮，由副市長王育敏代表盧秀燕主持，她在致詞時強調，盧市長上任後推動「公托及親子館倍增計畫」至今，親子館由4間增加至12間，公托由5間增加至29間。大肚兒少家庭福利館福利館將串連托嬰、托幼、親子服務，象徵台中育兒大步邁進，市府全心全力提供更好的生養環境，鼓勵更多青年朋友來台中定居、工作、生小孩。

王育敏也強調，外界對她出任台中市副市長不必有過多連想，她過去就是從事社會福利工作，社福推動正好符合她的專業，她現在全心扮演好副市長的角色，全力協助盧市長，把台中打造成更幸福宜居的城市。

社會局長廖靜芝表示，市府目前於大肚區規劃2處公托，1處是大肚兒家館，緊鄰台中市立大肚幼兒園；另外1處位於大肚山陽國小，近期將收托，國小內亦設有公幼。大肚兒家館和大肚山陽國小家園的設置興蓋，完整大肚區的幼托拼圖，成為托嬰、托幼、親子館串連式服務示範地區。