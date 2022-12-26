疑因害怕誤點，台中客運1名公車司機被控辱罵行動較緩慢的年長乘客，另名在車上的香港籍乘客看不下去，跳出來為年長者抱不平，竟又遭到該名司機推撞、毆打，香港籍乘客事後到醫院驗傷並至派出所報案，交通局獲報後啟動調查，確認司機確實有動手，將開罰客運業者3萬元並針對公車評鑑扣點。

這起事件發生在22日，臉書「爆料公社」轉發香港籍乘客的貼文指，她當天搭乘290路公車，見到一名年長者因行動比較慢，遭到司機大罵，認為會害他誤點，甚至說，像你這種老人真不該搭公車，行動不便就該坐計程車，或者叫家人接送。

該名香港女乘客看不過去，即開口說「司機你閉嘴吧」，女乘客當下並說，「你（司機）從年長者上車後直罵到下車，說些讓老人家難堪的話，有什麼用」。料想不到的是，該名司機竟將車子停在距離站牌20公尺遠處，之後佯稱車子壞了，要所有乘客下車。

香港女子後來發現司機意圖將公車開走，便開口質疑「你不是說車子壞了嗎？」且直接站在公車前方，沒想到司機竟將車子往前開，撞到女子後才停下，接著又下車毆打女子。事後女子驗傷並報警，經司機下跪、鞠躬且不斷道歉，雙方以6000元和解。

交通局調閱相關影帶後，確認公車司機確實言語不當，且有出手打人的行徑，將依規定裁罰台中客運最高3萬元，並將此情況納入公車評鑑扣點。