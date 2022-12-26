台北市立動物園二趾樹獺「葉橙」在2020年3月與來自花蓮新光兆豐休閒農場二趾樹懶「蘇珊」配對後，終於在今年10月31日產下一隻幼仔，因出生日恰逢萬聖節，保育員取名為「珊萬」。動物園表示，珊萬出生時體重僅397克，數天內更持續下降，在保育員照顧下身體狀況已回穩，其個性與父母十分相像，個性溫馴。

園方表示，蘇珊和葉橙夫妻則是非常標準的樹獺，給人一種慵懶的感覺。尤其蘇珊與葉橙配對後，保育員幾乎未觀察到2隻樹獺有任何互動，葉橙除了吃飯，其餘時間就如同絨毛玩偶，在同樣的位置、同樣的動作吊掛在室內欄舍上。2隻樹獺經過2年磨合，珊萬終於出生，保育員們皆感到十分意外與驚喜。

不過，動物園說，珊萬出生後的狀況可說是有驚無險。一般而言，樹獺幼仔體重約在400至600公克間，珊萬出生時體重僅397公克，並在數天內持續下降，在保育員照顧下，珊萬的體重才開始回穩，現在已經是600多公克的小樹獺。

園方指出，珊萬的個性與父母十分相像。保育員測量體重時，樹獺寶寶通常會發出叫聲，樹獺媽媽也會有護幼的動作，但珊萬的體重測量則是「和平轉移」，樹獺寶寶沒發出任何叫聲，媽媽也幾乎沒有護幼動作。

動物園表示，保育員會在媽媽吃飯的時候，將珊萬暫時抱到絨毛玩偶上，一起放到電子秤上確認成長狀況，完成後只要將珊萬靠近媽媽腹部，牠會自行緩慢地爬回媽媽懷抱裡。

目前葉橙、蘇珊和珊萬只在穿山甲館後場活動，動物園表示，民眾雖無法一窺樹獺寶寶的成長過程，大家仍可至穿山甲館看「葉黃」、「葉紫」、「葉夏」三兄弟，他們平時多躲在葉子濃密的樹枝分岔處、巢箱及仿岩隙縫中，甚至是4、5層樓高的龜甲網頂端，歡迎大家來穿山甲館尋找二趾樹獺。