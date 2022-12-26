行政院推出史上最高的30億家電汰舊換新節能補助，帶動明年一波老舊家電汰換潮，電器公會全聯會理事長廖全平表示，全台10年以上的老舊空調與冰箱還有707萬台，貨物稅減徵至明年6月截止，加上節能補助預帶動64萬台的換機潮，預估明年整體家電市場成長2成。

行政院推動家庭住宅、商業雙重汰舊換新節能補助，電器公會26日邀集台灣松下、日立、和泰大金、聲寶、禾聯碩和台灣樂金等家電業者，說明此項補助方案，家電業者認為，每台3,000元的節能補助、2,000元的貨物稅減徵，加上業者及通路促銷，等於買了空調省下安裝費、打了8～9折，將帶動一波強勁的家電汰舊換新潮。

廖全平表示，這三年來因疫情使居家時間增長，以及民眾對建康防疫的重視，家電市場銷售每年都有雙位數的成長，尤其冷凍、冷藏類家電成長均逾2成，不過今年9月以來因通膨等因素，使家電銷售普遍有10～15％的衰退，預期在節能補助與貨物稅減免的雙重利多下，加上2～4月空調促銷旺季，節能補助額度極可能在6月用罄，帶動每年200萬台的空調、80萬台的冰箱銷售大幅成長。

這項節能補助將於明年1月開跑，將補助64萬台一級能效冷暖氣、冰箱，每台補助3,000元，預估將節電 6.72億度、省下18萬戶用電量、減少33.92萬噸碳排，效果等同872座大安森林公園年吸碳量。此外，3月起商業的「設備汰換」和「系統節能專 案」兩大方案，空調設備汰換每家最高可補助20萬元；整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等系統改善，每案補助上限500萬元。

廖全平指出，這三年來，政府節能政策推動下，已成功汰換將近500萬套冷暖氣機、以及將近200萬台冰箱，目前全台預估10年以上老舊的冷氣與冰箱還有約707萬台，占近4成左右，顯示還有相當大的節能潛力。