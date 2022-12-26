柏霖新專輯造型挑戰視覺震撼。（索尼音樂提供）

柏霖新專輯造型挑戰視覺震撼。（索尼音樂提供）

柏霖推出首張創作專輯《野蠻之荒》，視覺邀請新銳攝影團隊操刀，為柏霖打造屬於「天生藝術家」的視覺感受。專輯封面的柏霖右半身被黏滿了一種叫「火焰百合」的花，像是從「野蠻之荒」長出的火焰一樣，象徵浴火重生的感覺，不過為了這組照片，當時光是將花一個一個黏在柏霖身上就耗時3小時，每個造型都帶來視覺震撼，讓柏霖展現出最自由的表演狀態。拍攝當天柏霖幾乎都是裸上半身的造型，展現出他精實的好身材，一整天下來沒有喊過冷。

《野蠻之荒》實體專輯配合他「天生藝術家」特質，從主視覺到裝禎都充滿設計感，新銳藝術團隊為柏霖打造4種不同的視覺，專輯封面中，柏霖被「火焰百合」簇擁其中，像是一團熊熊燃燒的火焰，張揚著野蠻的力度與原始純粹的視覺美感，而其實火焰百合的花名來源於拉​​丁的「驚嘆」與「美麗」的意思，正好與柏霖自身的優雅與藝術性相互輝映，體現出一種超越現實的美；其餘三組包括嘴裡吐花、潑墨和潑顏料的視覺，分都蘊藏專輯想傳達「野蠻力度」與「原始純粹」的概念。

其中一組與花融合的視覺是從柏霖的嘴裡長出一朵花，看上去的同時也像是吐出一朵花，呼應〈想要吐〉這首歌曲，而他嘴裡充滿著用巧克力模擬的土相當逼真，柏霖表示這些土代表著的是「自己內在的養分」，充滿著生命和藝術的氣息。而在另一組視覺中，柏霖被關在小房間內，用黑墨與彩色顏料盡情揮灑和展現身體的美感，當時攝影團隊和工作人員沒有對他下任何指令，任他自由發揮、盡情自我展現，果然出現完美成果。

拍攝潑墨環節時，小房間充滿著黑色掌印，壓抑的感覺像是困住了自己，柏霖表示：「我覺得它是一個求救的訊號，黑色是代表內心的自己，那個被隱藏的我們。」而在潑顏料時，柏霖的身上塗上不同的顏料後開始舞蹈，隨著他旋轉、跳躍與翻滾，各種顏料就飛濺到各處留下痕跡，以一種發洩式的創作呈現，毫無秩序的視覺卻充滿生氣，柏霖表示：「雖然有些地方很混濁、看不清楚，但這都是自己潑上去的顏色、自己選擇的路，成品就是這樣。 」