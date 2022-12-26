南韓軍方今（26）日表示，多架疑似北韓的無人機今日上午越過兩韓邊界，迫使南韓緊急出動戰機、攻擊直升機等準備擊落，目前尚不清楚南韓軍機是否攜帶武器，不過一架KA-1輕型攻擊機在出勤中墜毀，所幸機上2名飛行員均安全逃生。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部1名官員表示，當地時間上午10時25分起，南韓開始在京畿道兩韓邊境地帶監測到數架「不明物體」，推測是無人機。

這些無人機飛越兩韓軍事分界線（Military Demarcation Line，MDL），並且在金浦、江華島、坡州等邊界地帶上空飛行，導致客機暫時停飛。

南韓軍方隨即出動戰鬥機、攻擊直升機、及其他戰機甩掉不明飛行物，不過目前尚不清楚這些軍機是否攜帶武器。

報導指出，南韓軍方也出動1架KA-1輕型攻擊機，不過這架輕型攻擊機於上午11時39分墜毀在江原道橫城郡，所幸2名飛行員及時逃生。橫城郡位在首爾以東140公里，目前尚不清楚這架攻擊機的失事原因。

值得注意的是，在南韓聯合參謀本部要求下，南韓金浦機場、仁川機場分別於下午1時8分及1時22分暫停客機起降，一直到2時10分才全部復飛，停飛時間約1小時。

報導指出，北韓無人機行動愈來愈成為南韓的安全隱憂，因為這些無人機可能被用來進行間諜計畫，甚至可能進行攻擊任務。

（持續更新）