台東縣長饒慶鈴就職典禮，今天盛大舉行。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴就職典禮，今天盛大舉行。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴就職典禮，今天盛大舉行。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴就職典禮，今天盛大舉行。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴就職典禮感恩活動，今在文化處演藝中心舉行，包括前總統馬英九、前資政饒穎奇伉儷、遠見雜誌創辦人高希均、藝術大師江賢二、愛心菜販陳樹菊、昆士蘭商貿代表處長劉培希、無印良品總經理吉田明裕等各界人士近千人共襄盛舉。

活動於上午10時開始，首先由在地樂團「兄弟職責」演唱知名音樂製作人陳國華專門為台東創作的「綻放台東藍」歌曲。

典禮中受邀致詞的馬英九及高希均也給予饒慶鈴高度的肯定，善用女性纖細溫柔的特性，在醫療、社福、觀光及文化等各項目都有突破性躍進，也在許多媒體或中央機關評比名列前茅，台東的慢經濟已經是無可取代的品牌。

饒慶鈴表示，4年前上任後提出「開放、整合、創新」3支箭，強調「一快一慢」，在「施政慢經濟、縣府快效率」的主軸下推動各種政策，解決縣民問題。4年下來，慢經濟逐漸以各種形式被實踐，在在證明，台東走慢經濟這條路是對的。

未來4年，將繼續深化慢經濟的影響層面，同時成立「慢經濟學院」，並落實 競選期間所提出的政見，包括產業、建設、科技、藝術、社福、原民，綻放台東藍6大面向，持續推動台東慢經濟發展模式，讓台東人對自己的家鄉感到驕傲。

饒慶鈴提到，台東有沒有可能成為文化首都？這答案是肯定的。她說，從考古、習俗、文化等諸多證據，都證明台東在南島語系的重要性。南島語系範圍北從台灣開始、南到紐西蘭、西從馬達加斯加島、東到復活節島，是世界主要語系之一，她會以「打造台東成為南島文化首都」的目標來營造台東。

饒慶鈴說，慢經濟，讓台東由外而內，走出了屬於自己的一條路。南島文化首都，會讓人們在世界地圖上找到台東。這就是「台東藍」，是一種面向太平洋的壯闊胸襟，一種仰望星空的無窮希望。