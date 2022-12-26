日本央行行長黑田東彥26日強調，若要在短期內看到目前超寬鬆貨幣政策有所改變的話，是想都沒想過不太可能發生的。對於勞動力市場日漸吃緊一事，黑田希望藉此能讓企業都幫員工加薪。

黑田指出，日本央行上周決定擴大公債殖利率的波動幅度，其實是為了增加超寬鬆政策的效用，而不是取消大撒幣刺激計畫的第一步。黑田強調，這絕對不是準備要退出現行計畫。

黑田表示，日本央行的目標是希望透過殖利率曲線控制政策，好讓市場貨幣可以繼續寬鬆，進而以可持續以及穩定方式實現通膨目標，同時，薪資也跟著一齊上漲。

黑田行長認為，進口成本大漲的雲煙將會消散，日本消費者通膨有機會在下個財年，降到目標值2%以下。在人力吃緊以及結構改變下，日本加薪速度很可能慢慢增加。因此，鐘點工的薪水會上漲，正職上班族的數量也會成長。

黑田表示，日本勞動力市場預計將進一步緊縮，企業的物價和薪資設定行為也可能發生變化。就此點來說，日本正要接近打破長久以來低通膨與低成長的關鍵時刻。明年春季計畫舉行的勞資談判春鬥，也是民眾是否會加薪的關鍵。

當地薪資加薪程度，是日本央行何時或將提高殖利率曲線控制的重要關鍵之一。目前，日本短期利率設定為負0.1%，長期的10年期公債殖利率則是訂在0%左右。

若日本通膨都在目標值2%以上，市場臆測在明年4月鴿派的黑田行長結束任期時，繼任者有機會調升殖利率目標。黑田指出，雖然愈來愈多日企已將多出的成本轉嫁給消費者，日本央行也要來探究，轉嫁是否會成為日本新常態。

日相岸田文雄一直呼籲業界代表能真的幫員工加薪，好減輕家庭生活擔子。不過，全球景氣不明朗之下，公司行號算盤打得精，對增加固定成本都抱持謹慎態度，日本真正有加薪的只有少數一群幸運兒而已。