原鄉首座，屏東長榮百合國小獲環保署臺美生態學校綠旗認證。(屏縣府提供)

長榮百合國民小學繼獲得第八屆國家環境教育獎優等殊榮後，近日再取得行政院環境保護署「臺美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園；另恆春鎮水泉國小、長治鄉崇華國小及新埤鄉餉潭亦獲頒銅級認證，全縣累積至今共計達1所綠旗、7所銀牌及13所銅牌。

屏東縣長周春米表示，為達成環境永續目標，屏東縣推動環境教育從校園出發，在環境教育輔導團協助下，致力增進學童環境認知、環境倫理與責任，培養環境公民與環境學習社群，致力讓師生在校園推動節能減碳、環境永續的力量，並推廣普及到社區。

屏縣府環保局提到，臺美生態學校是環保署透過與美國環保署、美國國家野生動物協會及國內外各方合作下，建立起「臺美生態學校夥伴」計畫，共有12項環境路徑可供選擇，包括關注動植物、師生健康、學校周邊交通等議題，培養學生自主性，主動參與討論及進行決策。

而認證模式分為綠旗、銀牌、銅牌三種，最高級的綠旗獎由生態學校計畫評估委員進行評估，每2年更新一次，獲得最高榮譽綠旗認證全台僅16所。

長榮百合國小由學生組成的部落會議，自主發起以永續食物、生物多樣性及氣候變遷等路徑踐行環境保護行動，相關事蹟於11月中獲專家學者嚴格審查，成為屏東縣首座綠旗認證校園。

長榮百合國小校長陳世聰指出，能成為屏東首座且是全台原鄉學校第一所綠旗學校，不但可以發揚原住民傳統文化精神，更可展開公民守護的行動，學習如何運用組織力量，一起合作來展現生態實踐力，是參與行動的孩子們最感開心和驕傲的。