「原子少年」Venus金星，今（26日）公布6名成員Nelson、巴比、孟維、蔡朕、學文、藍弟以「VERA」正式出道，今年跨年舞台，幾乎每一縣市都有原子少年的身影，金星也將趕場高雄、屏東2地，他們透露有特別為2個縣市準備不同舞台，孟維爆料蔡朕還要求要在台上有「MAMA」的韻味。首度站上跨年舞台，6人都表示相當緊張，巴比害羞說：「我每年跨年都有幻想站上舞台，但要面對這麼多觀眾，我就擔心是不是承擔的起這些壓力」。

農曆年將到，Nelson暌違3年的回去馬來西亞2周，蔡朕保證準備紅包給家人，也會帶家人到處走春；藍弟說會花多一點時間陪伴家人，「我本來沒有特別想過要包紅包，因為媽媽想要什麼我都會買，上次我換手機時，也有買一隻給媽媽」。

談到今年爆紅的變化，Nelson坦言繁忙的工作，讓他難調生理時鐘，藍弟表示之前工作就很忙碌，成為公眾人物後，多了更多雙眼睛關注、放大檢視，孟維則說不管多忙多累，現在做的每件事都是他們的夢想。

VERA的首張專輯 《Venus ERA》將於27日全面數位發行，挑戰全新風格的6人相當興奮，「很期待、很緊張，雖然沒有VERA駕馭不了的風格，但我們這次再推出2種全新風格，還是有點小擔心粉絲無法接受」。