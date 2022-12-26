阿沁訂製鑽戒為老婆獻上驚喜。（紅心字會提供）

阿沁近日替紅心字會打造年度公益主題曲，日前更在「舒服生活」舉辦個唱，吸引不少歌迷到場觀賞；演唱會上，他串通老婆花花的閨蜜徐瑋吟（鮪魚），製造抽聖誕禮物的橋段，讓花花抽到阿沁所準備的禮物「一克拉鑽戒」，阿沁現場單膝下跪對花花說出愛的告白，並親自為她戴上婚戒，2人也應現場觀眾要求，上演嘴對嘴接吻示愛，讓花花感動不已。

阿沁表示，12月27日是他跟花花的結婚紀念日，「8年前跟她求婚，但我總覺得我虧欠她，當時我的事業也正在打拼中，把所有的錢也都拿去投資開公司、辦演藝學校，連辦婚禮、婚戒都是簡單的那種，感謝老婆的犧牲與付出，把家庭、孩子打理的很好，讓我可以專心打拼事業，我覺得這八年的努力，讓我的事業有些成績，也穩定了，所以我覺得我欠她一個戒指，才設計安排這場愛的驚喜。」

阿沁為了訂作鑽戒搬出私房錢買的，2個月前就請好友設計師，從海外訂製鑽石裸鑽，再設計成花花喜歡的花紋形狀組成戒台，總花費30多萬。花花得知價錢後忍不住問「原來你有藏私房錢，看來我得要回家好好來查帳一下」。