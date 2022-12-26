《新世紀福音戰士新劇場版：終》電影海報。（曼迪提供）

《新世紀福音戰士新劇場版》四部曲，自2007年上映後歷經14年，2021年終於在日本上映完結篇《新世紀福音戰士新劇場版：終》，挾著王者氣勢以及最後完結話題，在日上映後突破百億票房，創造超過650萬人次入場觀影的驚人成績。而今台灣粉絲終於不用再敲碗，將於2023年2月3日起，於全台上映《新世紀福音戰士新劇場版：終》，同日上映數位與4DX版本。

TV動畫《新世紀福音戰士》以少年少女們搭乘巨大人型兵器，與未知生命體「使徒」戰鬥為主題，一反同類王道作品熱血、友情、努力等明亮風格，其灰暗沉重的劇情，不完美的主角群、意識流的表現手法等等，讓動畫自1995年播出後轟動全球，其知名度與地位至今仍無法被撼動。而萬眾矚目的劇場版1到4部，亦維持「福音戰士」一貫風格，更由日本天后歌手宇多田光演唱全四部的主題歌。

《新世紀福音戰士新劇場版：終》將於2023年1月6月預售數位版電影票，為紀今本作迎向最終結局，特別推出台灣專屬紀念套票，內含兩張本作主視覺圖卡，以黑底外封搭配燙銀字體打造高級質感，極具收藏意義。預售票詳細資訊敬請密切注意曼迪傳播官網及粉絲專頁公告。