高雄市政府農業局推廣智慧農業有成。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

全球頂尖的資訊科技研究及顧問機構Gartner（顧能）日前公布「2022數位政府服務創新獎」，高雄市農業局於全球數位政府的參賽計畫中以農來訊服務廣大農民的「農業免問天！一手掌握農情資訊」，擊敗南韓、新加坡等國，獲亞太區首獎。

農民向來是看天吃飯，透過這款農來訊，讓產銷數據視覺化，更經由補助計畫及推廣媒合，協助農友建置IoT監控田間微氣候、智慧農機及作業智慧管理系統等客製化的智慧服務，讓農民能透過智慧型手機取得服務。

另外，農業局也提供好農無限加的農業人力媒合平台及高雄首選電商平台，從產到銷全方位協助農民智慧升級，能有效提升耕地利用，積極解決生產規模小、農業人力不足的困境，打造從田間生產環境監控、作物產期管理、農業人力募集到電商銷售平台的一條龍服務。

農業局長張清榮說，智慧農業是高雄智慧城市重要一環，不只首創「高雄農來訊」服務，更從智慧生產、智慧環控、智慧服務及創新應用4大面向，補助及輔導農民解決投入生產之痛點。2年推動40個案場、耕地面積超過500公頃，包含芭樂、玉荷包、水耕蔬菜及檸檬等25種不同作物，讓農民智慧化，也吸引青年返鄉。