電影《想見你》先行場擠滿人潮，韓、泰、大馬粉絲來台追星。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影版《想見你》於30日上映，將延續影集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸！電影搶先在12月23日至25日耶誕節期間，舉行「鳳南小隊全球獨家演員先行場」，由監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦領軍，帶著「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇，從台北走跳到新北戲院，場場戲院塞滿粉絲，更包含來自韓國、馬來西亞、菲律賓甚至泰國的粉絲。

現場有來自韓國的粉絲表示：「為了看許光漢特地從韓國飛過來！我是『想瘋子』一直想見你！」柯佳嬿在戲院問全場觀眾是否有感電影版圓滿了影集版的遺憾？觀眾異口同聲高喊回應：「有！」甚至有粉絲表示自己已買8張預售票準備上映後狂刷。

電影《想見你》上映在即，聲勢浩大在西門進行電子媒體訪問時，周圍圍繞滿滿粉絲人潮特地來支持朝聖，超高人氣新一代男神許光漢感性表示：「真的很謝謝所有劇迷對想見你支持，延伸至對電影版的喜愛，也很希望觀看電影後的你們，有填補看完影集版心中的空缺，因為有你們才有電影版《想見你》，這是送給大家一個小小的禮物，希望你們喜歡。」

適逢聖誕節前夕，演員不斷比出愛心送粉絲，濃濃愛意讓粉絲招架不住，許多未買到電影票的粉絲仍然聚集在戲院外等候演員的出現，面對如此支持的影迷們，演員特別趁跑場和訪問空檔，到戶外區跟粉絲打招呼，更手持手機跟粉絲自拍，相當親民。

連續三天參與映前映後活動的全勤獎柯佳嬿表示：「很開心能跟所有劇迷見面，謝謝大家這麼支持《想見你》，大家都超級熱情，我其實想見你們很久了！」此話一出，立刻融化現場影迷的心。施柏宇現場也不斷開玩笑叮嚀粉絲：「可以抱我，但不要暴雷。呼籲大家千萬不可以翻拍螢幕暴雷，維護其他觀眾進戲院觀看時，可以保有期待的心情。」