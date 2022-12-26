嘉義縣定古蹟林開泰診療所舊宅經2年多修復完成，26日由文化部長李永得、縣長翁章梁、雲門舞集創辦人林懷民、新港文教基金會董事長陳政鴻等人揭幕，明年1月星巴克進駐運營，並對外開放，免費參觀。

林開泰診療所舊宅是林懷民家族於2016年捐贈給嘉義縣政府，縣府辦理調查研究、修復規畫設計多年，2020年開始修復建物，總計花費3800萬元，今年10月完工，委託新港文教基金會維護管理、試營運。

林開泰診療所舊宅將以林開泰醫師的父親林維朝所題寫的「培桂堂」名號對外開放，「培桂堂」庭園綠意盎然，百年桂花樹、巨大樹蘭下都有座椅可以歇腳，星巴克預計明年1月11日開幕營運。

「培桂堂」邀請美學家蔣勳、音樂人林強、音樂人林生祥擔任華語、臺語、客語的語音導覽配音，介紹林開泰診療所的歷史、林氏家族的故事，以及兼具台灣、日本與西方元素的建築物。

林懷民致詞時說，房子已不是林家的，捐贈給嘉義縣政府，希望帶給大家美好時光。（廖素慧攝）

林懷民致詞時特別舉杯以酒「敬天、敬地、敬祖先」，他說，房子已不是林家的了，捐贈給縣政府就代表這是大家的，期許大家能在房子裡頭獲得樂趣、幸福的感覺，有美好時光。

李永得表示，「培桂堂」是新港地區重要的記憶，建築極有文化歷史價值，文化部全力協助保留文化資產，傳給後代、開放參觀使用非常的不容易，感謝林懷民先生的家族及嘉義縣政府的努力，文化部會持續支持新港文教基金會做好管理營運。

林懷民導覽參觀林宅文物，嘉義縣長翁章梁、文化部長李永得欣賞。（廖素慧攝）

翁章梁表示，非常感謝林懷民老師的家族，將林開泰診療所舊宅捐贈給嘉義縣政府，代表著捐贈給社會大眾，宅裡有寶貴的文物典藏及完備的展示設施，鄰近奉天宮、大興宮、復興鐵橋等古蹟及歷史建物，串起新港的藝文網絡，嘉義縣文化觀光再添亮點。