2022年即將進入尾聲，高雄首推跨年跨2次、煙火看2場，還有跨年史上首座雙面舞台，讓民眾迫不及待跨年夜到來，從12月31日到1月1日2場跨年盛會，總計高達24組超豪華卡司，從黃金主持人到天王天后級嘉賓共囊括34座「五金」認證，讓粉絲們相當期待。

高雄從12月31日到1月1日2場跨年盛會，總計高達24組超豪華卡司，從黃金主持人到天王天后級嘉賓共囊括34座「五金」認證。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府表示，12月31日《亞灣未來市》演唱會強勢回歸夢時代，由3屆金鐘最佳主持人獎「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」主持，由金曲、金音雙金樂團「告五人」開場，暖聲天后「A-Lin」獨家壓軸獻唱，以及搖滾天團「八三夭」倒數後嗨唱。

此外，還有金曲最佳重唱「動力火車」、金曲金音雙金樂團「滅火器樂團」、金曲歌后「艾怡良」、「原子少年-金星」、超人氣潮流男團「Ozone」、R＆B女神「Julia吳卓源」、可甜可辣的「Kimberley陳芳語」、饒舌抒情歌手「高爾宣」、億萬翻唱女神「文慧如」、高雄在地樂團「影子計劃」和八點檔一線女星組成的跨年限定女團「PT Girls」，夢幻陣容稱霸全台。

高雄女兒、天生歌姬「A-Lin」透露，將要帶28名舞者比照演唱會等級開唱，且當天到場的民眾將可享受雙面舞台260度超寬闊視野，無論在哪都是搖滾區。

高市府指出，民眾體驗完雙面舞台的超嗨跨年夜後，接續1月1日《高流幸福式演唱會》陣容同樣豪華至極，主持人請來8座金鐘獎得主「黃子佼」，演出名單還有金曲最佳方言男演唱人羅時豐、金曲最佳作詞人熊仔、金曲最佳作曲人韋禮安、蘇慧倫、林宥嘉、TRASH、蕭秉治、白安、林宗興及9m88等10組超強實力偶像歌手輪番上陣。

這回高雄跨年《亞灣未來市》、元旦《高流幸福式》接力嗨唱，跨年雙主場共24組超強卡司創全國之冠，從黃金主持人到天王天后級嘉賓共囊括34座五金認證，讓亞灣區從年底到年初都「金光閃閃」，2天看2場讓民眾大飽眼福，歡迎全台民眾都來高雄共襄盛舉。