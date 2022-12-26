為促進TOD（大眾運輸導向型發展）發展及創造友善投資環境，高雄市政府都發局修訂「都市計畫法高雄市施行細則」26日公告施行生效。此次修法提高法定容積30％，也針對危老都更、捷運開發、增額容積或容積移轉基地都有放寬限制，鼓勵都市更新。

都發局指出，「都市計畫法高雄市施行細則」歷經2次預告修正，經內政部核轉行政院，12月12日准予備案。

市府基於鼓勵大眾運輸導向型發展，場站半徑500公尺範圍，得循都市計畫程序提高法定容積30％，未來透過都市計畫說明書明訂執行細節，將再進行都市計畫公開展覽及審議等程序，捷運黃線場站週邊土地將可受惠適用。且基於信賴保護原則，現行增額容積實施 （含環狀輕軌及鐵路地下化鳳山計畫）及容積移轉實施範圍（含捷運紅、橘線、台鐵捷運化車站等），不受影響。

都發局表示，為鼓勵都市更新、危老建築物改建、捷運聯合開發、增額容積及容積移轉案件開發，可能受限於建築技術規則的建築物高度比等規定，致建築物無法充分規劃設計利用的狀況，影響建築物重建意願。本次修法將臨8公尺以上道路的建築基地，其建築物高度比適度放寬至路心1比5，且申請人亦可依原建築技術規則建築設計施工編第164條規定擇優申請檢討，讓設計更有彈性且開發更具效益。

本次修法亦配合都市更新條例明訂都市計畫自擬或變更細部計畫門檻，如屬於自行劃定更新單元者，只要私有所有權人5分之4、其面積5分之4以上同意，就可以提出自擬或變更細部計畫。另因應少子化、人口老化，部分私校在退場前後有活化需要，可設置社福設施。配合產業發展並建構勞工友善環境，亦增加幼兒園與銀行可設置於甲乙種工業區。