彭博社26日報導，中國大陸在過去一周新冠病毒快速擴散，導致交易員還有部分金融從業人員無法到辦公室上班，營運因此受到很大影響，所以部分金融機構開始催促員工趕緊回來辦公。

國金證券（Sinolink Securities）要求，因染疫請病假或居家隔離7天的員工，如果不再有確診症狀，可以重返工作崗位。至於那些是家人感染，但自己未採陽者也應該留在辦公室工作。

為了不讓業務中斷，大陸有家基金管理公司要員工只要採陰，72小時內就要回到辦公室。若真的確診無法來公司，交易員只能進行遠端交易作業，公司會在員工家中安裝監控鏡頭。

彭博社表示，中國大陸最上級衛生單位上周曾估算，當地單日染疫數一度接近3700萬，脆弱的商業活動也正處於懸崖邊。北京快速取消抗疫限制，高度傳染性Omicron變體病毒正在免疫力低的民眾之間到處流竄。

為因應辦公室到班人數愈來愈少，一家位於上海的銀行業者表示，交易部門有近8成交易員不在公司內，也讓自己原先規畫的一半居家辦公，一半來辦公室的抗疫計畫備受考驗。