總統府發言人張惇涵今（27）日宣布，總統蔡英文將在睽違兩年後，於明日召開記者會接受媒體提問。對此，媒體人黃揚明則認為，明天的記者會若出現篩選問題的情況，那就如同讀稿，因此他提醒，莫忘副總統賴清德日前曾說的「若民進黨已讀不回，後面會有更大的危機」。

張惇涵說明，蔡英文預計將於明天上午10點，於總統府召開國安高層會議，就兵役延長議題進行討論；到了中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，於台北賓館進行溝通討論；最後，蔡英文將於下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

黃揚明今在臉書發文指出，明天將是蔡英文創下745天不接受媒體聯訪的紀錄後，首次面對媒體提問，雖然願意面對媒體是好事，但如果只是要媒體提前交出發問題目，再由府方篩選決定回答哪些，那就形同讀稿，只能說遺憾仍持續存在。

網友們也在黃揚明的貼文踴躍留言，他們認為「蔡英文一定要選輸才出來晃一下」、「提問不等於發言」，並質疑「能問好問滿嗎」、「題目應該指定好了吧」，並揶揄「希望有記者能提問，是否還要繼續挺小智的論文」、「記者會上只能問跟役期相關問題，其餘『蔡教授』會糾正你」、「就看明天有無出現讀稿機」。