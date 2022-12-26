天團五月天今年底至明年初在桃園棒球場一連舉辦3周8場的演唱會，加上青埔休閒遊憩區每逢假日民眾湧入各景點，人潮與車流導致當地塞爆，緊接著又有桃園跨年演唱會，預計當晚青埔將湧入超過10萬人，相關局處將加強交管與疏運，期盼舒緩塞爆情況。

中壢芝芭里長黃連應說，只要適逢棒球場有活動，不論是球賽或是演唱會，塞車無法避免，尤其是散場時的人潮與車流，演唱會約莫晚間10點結束，至少都要40分鐘至1小時才能消化，部分里民則是反應噪音聲響，有人認為忍個幾天就好，也有人打電話痛罵。也有居民說，五月天演唱會前3場，大竹交流道周邊從下午起就塞爆，沿途動彈不得，車行時間增加至少半小時以上，返家路迢迢。

觀光旅遊局統計，12月23日至25日青埔休閒遊憩區總計湧入約25萬人次，相較前一周假日19萬人次，增加6萬人次，本周假日除了有五月天演唱會外，還有高鐵站前廣場的跨年演唱會，預估當晚將湧進10萬人以上，當天規畫2線免費跨年接駁專車，有桃園紅線及中壢綠線，自31日晚間6時營運至翌日凌晨2時，前往會場民眾可分別至桃園火車站後站或桃園客運中壢公車站（至A21站轉乘機捷）搭乘，機捷也將推出41小時不休班服務。

交通局運輸規畫科表示，觀察五月天前3場演唱會狀況，散場時的人潮穿越馬路前往機捷A19站方向，與停在文智停車場出場車流交織打結，現場交通管制也適時調整出停車場車輛皆可左右轉。接下來五月天演唱會與桃園跨年活動同時登場，2場活動除交通管制外，同時都有加開免費接駁車，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往可免受塞車之苦。