取自羅致政臉書

全民發紅包？正國會立委陳亭妃喊出「還稅於民」，英系立委今天也要求，為了減輕民眾的負擔，刺激經濟的動能，政府應對全民發放「現金一萬元」，讓總體經濟亮眼的果實跟稅收盈餘的紅利，能夠讓全民共享！

正國會立委陳亭妃今天呼籲政府提出「還稅於民」計畫，強調不論是用甚麼形式，現金也好、振興券也好，若能在預算達標的情況下，提出全民共享方案，只要能讓經濟復甦，將資源真正用在刀口上，讓人民有感，建請行政院儘速進行跨部會決策，提出配套措施。

英系立委陳明文、羅致政、蔡易餘等人今天也聯合提出主張指出，進入後疫情時代，經濟復甦成為優先要務，而在通膨壓力之下，民眾的經濟壓力只會更大！為了減輕民眾的負擔，刺激經濟的動能，呼籲政府對全民發放「現金一萬元」，讓總體經濟亮眼的果實跟稅收盈餘的紅利，能夠讓全民共享！

陳明文表示，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金一萬元 ，讓台灣的經濟成果與民眾共享，落實紓困涵蓋層面，讓大家安心過好年，為百工百業注入新的活水，迎接社會活絡新氣象。他說，新的一年，我們要帶頭拚，國家有發展，民心就穩定，拚經濟，國家向前行，我們繼續為大家努力！