網路書商龍頭博客來近日遭爆「假承攬真僱傭」，解雇任職超過20年的李姓打掃阿姨，卻因為承攬制讓李女拿不到退休金。如今雙方和解，李女順利拿回符合勞基法的百萬退休金，統一超商委任律師劉韋廷也透露家屬心境。不過一開始為李女踢爆此事、後遭解除委任的律師陳又新，卻被同業抱不平。對此，陳又新也進行回應。

陳又新在臉書粉專「陳又新 律師」公開此案後，在網路上引發各界熱議，許多網友因此宣布抵制博客來，之後陳又新宣布「事了拂衣去，深藏身與名」，留給阿姨的家人接手協助後續與博客來的協調工作。李女、家屬不久後也和博客來達成和解協議。

劉韋廷和解後在臉書粉專「劉韋廷律師的立勤小學堂」公開李女23秒錄音檔，也轉述李女家人心境，表示家人看到新聞才得知媽媽處境，雖然心疼，但也覺得新聞不用鬧得那麼大，不用讓公司名譽掃地，甚至連總經理都換人，李女要回去公司上班也很不好意思，所以也先解除跟陳又新的委託。不過如今已刪文。

對此，律師林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，「使用律師的正確方法？」認為陳又新讓公眾輿論對博客來施壓，把「勢」造出來使大公司不得不迅速讓步，卻被家屬怪罪甚至解除委任，雖然他本人不介意，同業卻很抱不平。

林智群指出，若當初大家都同意這樣處理，事後卻因對公司不好意思而解除委任，「這真的會讓律師感到傷心」，認為博客來若多給錢當成陳又新的律師費，是可以考慮的衡平方法。陳又新則回應，「我從頭到尾都是義務的，沒報過價啦」。