房地合一2.0重稅使新屋交易閉鎖、老屋重建興旺、加上中古屋價格優勢，「捨新買老」風再起，根據統計，今年第三季全國住宅平均買賣屋齡已高達26.9年，比去年同期增加了1.6年，創下史上最老紀錄。

根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，第三季六都住宅平均買賣屋齡，僅有桃園的20.7年尚未追平高標，其餘五都全數改寫新高，新案供給缺乏、房屋老化最嚴重的台北市，平均交易屋齡高達31.4年，近6成的交易均為屋齡逾30年的老屋，是全台房市高齡化最嚴重的都會，此外台中市的平均交易屋齡亦突破30年，達30.1年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年全國平均交易屋齡走高，主要原因在於「輕屋齡交易減」，以及「老屋交易增」所致，房地合一2.0重稅去年下半年上路後，預售購屋的第一手屋主，在政策實施後就延緩出售換取輕稅空間，使市場屋齡5年以下的物件流通性降低，也讓屋齡10年內的交易占比縮水。

此外，高價加上升息效應，使買盤轉往相對平價的中高屋齡物件，拉高屋齡均值危老、都更的改建遠景進一步強化老宅的市場性，也使老屋交易占比提高。

張旭嵐表示，審議中的平均地權條例修正案若通過上路，修法後市場會更趨向剛性買盤，建商推案型態從預售往成屋調整，市場短期內恐面臨新供給縮減，且新成屋自備款門檻高、缺乏財務槓桿運用空間，資金有限的剛性客源，不排除加速轉向價格較親民的中古屋。