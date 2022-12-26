苗栗縣警察局為改善夜間改裝排氣管噪音車擾民，偕同環保局與監理單位，19日晚間首次出擊，在苗栗市區攔查15部汽、機車，有5部違規超標，其中1輛改裝車高達103分貝，警方依法裁罰1800元至3600元，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰，直到複驗合格。

苗栗縣警察局為展現改善夜間改裝排氣管噪音車擾民決心，特協調環保及監理單位增加夜間稽查次數，19日晚間21時至23時，在苗栗市民族路與忠孝路交岔路口，實施封閉式路檢暨聯合稽查，當日總計攔查15部汽、機車，其中有5部車輛經檢測未符合法令規定，還有1部汽車噪音高達103分貝，已超過管制標準，環保局當場開立檢測紀錄單，並依據噪音管制法裁處。

苗栗警察局交通警察隊統計，今年1月份迄今，已針對民眾陳情及改裝噪音車經常出現路段，編排60場次聯合稽查勤務，並通報本縣環保局召回檢驗改裝噪音車輛計有486件、裁罰件數235件，未合格規定比率達48％。

苗栗縣警察局長陳武康特別指示並要求所屬單位加強編排夜間聯合稽查勤務次數，以遏止改裝噪音車輛橫行歪風，同時嚴加取締危險駕車、酒駕及變更車輛底盤等重要設備，以維道路交通安全及居民生活安寧。