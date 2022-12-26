一名義務役士兵上網投訴，他的手機日前被軍方收走灌MDM軟體（手機管理系統），但他後來發現手機相簿遭偷看45分鐘，裏頭存有私密影片，報警後，負責灌軟體的郭姓志願役士兵坦承偷看，但受害士兵質疑軍方全程態度消極，企圖壓下此事，不但未全面徹查是否有其他人受害，還有長官稱他告知媒體是為了拿錢。

該受害士兵在Dcard發文，他月初入伍，軍方要求把手機密碼設為4個0，稱是要灌MDM（Mobile Device Managemnt，智慧型手機自動化管理系統），後來他拿回手機後，透過過螢幕使用時間發現相簿遭人「打開45分鐘」，因相簿內有私密影片相片，他告知女友並報警，軍方得知此事，營上輔導長稱當天負責人是名郭姓役男，但沒有監視器拍到，當時也沒有其他幹部監督。

後來監察官找來郭姓役男，對方解釋是灌到睡著，後來又承認有偷看，原PO則要求軍方須做全面調查是否有其他人也遭偷看，輔導長說希望他不要煽動同梯，以免郭男沒辦法賠償所有人，班長也希望他給對方留後路；事件鬧大後，郭男翻供稱幫別人扛責，軍方查出共2人肇事，原PO怒批另一人有可能已銷毀證據，而軍方卻遲遲不願普查，而軍方高層一直到鬧大前根本不知情。

原PO說監察官還對其他人說「不知道是哪個小朋友去報媒體，可能是為了錢吧」；據《三立新聞網》，軍方回應該名偷看手機的郭姓役男遭記2大過處分，今（26日）已召開汰除會議，列為汰除對象，目前已函送憲兵隊調查；其他網友留言「太扯了啦 不是先處理好整起事件，而是覺得投媒體就是為了錢」、「當事者加1 整個處理事情態度很糟糕，一開始還不全面普查徹查手機」。