傳出總統蔡英文將在27日召開國安高層會議，將針對義務役延長1年做討論，拍板後立即送政院核定。而日前在黑熊學院與經濟民主連合在台北舉辦「兵役改革與全民國防論壇」中，有多位學者提到，兵役的重點其實在訓練，「不能只是為了延長而延長」。對此，前立委林濁水今（26）日就表示「那麼縮短到4個月就反而可以訓練出什麼來？真奇怪的專家學者們」，引發討論。

兵役延長議題討論許久，眼看今年度馬上就要結束，傳出總統蔡英文將在27日召開國安高層會議，會中將針對義務役延長1年做討論，拍板後立即送政院核定，並於29日的院會討論後送入立法院。不過就有多位專家及學者認為，兵役的重點仍在訓練，因此「不能只是為了延長而延長」，應該要有相關的配套措施，若是訓練內容沒提升，役期延長沒有意義。

而林濁水今日在臉書上表示，「反對延長一年役期的專家學者們說，我們的訓練太落伍了，延長一年也訓練不什麼來」，這讓林濁水直呼「怪，那麼縮短到4個月就反而可以訓練出什麼來？」林濁水更暗諷，「因此正確的豈不是4個月都取消，省下的錢看看能不能多募點兵多買點武器？為什麼他們不這樣主張？真奇怪的專家學者們」。