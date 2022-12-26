「台船公司-船佳堡」開工典禮。（柯宗緯翻攝）

GreenJade環海翡翠輪。（柯宗緯翻攝）

台船今（26）日指出，蔡英文總統交付台船執行「潛艦國造」任務，雖然過程中外界多所揣測、評價，無論正面肯定抑或是曲解錯誤認知，全體員工仍全力全工時趕工，目標明年9月下水，以不負國人自我防衛期待。

台船提到，我國政府目前力推的三大政策任務：「國艦國造」、「潛艦國造」及「離岸風電」之海事工程船：環海翡翠輪（Green Jade），主要皆由台船承擔，現正在台船廠區碼頭日夜趕工。

台船公司董事長鄭文隆今指出，潛艦國造、環海翡翠輪是台船新時代指標性造艦案，有助跨界領域延伸至其他高科技產業，因此台船子公司、合資公司，包括「台船防蝕科技」、「台船動力科技」與「台船環海風電工程」等相繼成立。

其中，「台船防蝕科技公司」突破困難取得執照、合建土地已於11月開工將興建台船員工住宅「船佳堡」，此建案設計並獲得國家建築金質獎，興造售予台船員工買得安心、住得溫馨的好房子。

鄭文隆表示，台船分布於高雄、基隆兩地，高雄總公司廠區源於故總統蔣經國先生十大建設政策，在明年即將邁入50年。基隆廠區起於1916年迄今更長達百年之久。

鄭文隆提到，兩廠區各占地117及35公頃、編制內員工數3000人，主要協力廠商300餘家計約6000餘人，是我國船艦興造產業歷史最悠久、造修設計能量最大、供應鏈最齊全、創造就業機會最多的國際造船廠。

台船強調，當初台船設立初衷即密切配合國家政策，擔負執行國防及海防、暢通國際貿易之船舶儎具設計、建造、維修任務，展望未來將持續透過充實本業本職學能、跨領域異業延伸擴充專業，以完成重大使命任務，「國家任務、台船使命」印記是台船人的驕傲DNA，「過去如此、未來也將繼續」。