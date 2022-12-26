社區大樓每年需召開區分所有權人會議，由社區住戶於會議上投票決定關乎社區維護管理的重要事項，但有些管委會因為新成立經驗不足或人手不足，需要支援，信義房屋今年協助479個社區辦理社區區權會，提供親力親為的人力支援，不僅提供社區過去的經驗參考或經營社區更好的方法讓住戶參考，也藉著參與區權會，彼此交流關心住戶大小事。

每年的區權會現場，都可見信義房屋房仲的身影忙碌的穿梭著，協助提供區分所有權人在會議上會用到的筆、瓶裝水、面紙、裝資料的信封袋、扇子、引導住戶報到等，包括事前的布置、會議簽到、開票、會後的收拾，部分社區區權會辦在戶外場地，信義房屋也提供租借帳篷的服務。

信義房屋表示，協助區權會舉辦已成為最受歡迎的社區服務模組，全台分店皆可申請協助社區舉辦，可見信義房屋「先義後利」的文化已深植每一名同仁的心中；信義房屋中都店店長孫再生表示，從今年七月至今已經協助在地社區辦了7場區權會，除了例行的工作協助，還配合區權會時間舉辦社區服務，協助增加住戶參與率，並在會議及服務互動的過程中付出關心，讓住戶感受信義房屋房仲的溫暖。

信義房屋中和積穗店專員黃姵慈表示，自己常至社區拜訪總幹事與秘書，對社區每年度的重要活動都相當熟悉，在聊天中得知社區有需要人力協辦區權會的需求，主動提出幫忙；她擅長電腦文書與美編，協助社區設計居家用電用火安全宣導傳單與貼紙在區權會上發放，而有些剛接任的總幹事對社區大小事、開會流程不熟，她也會積極的給予協助。

黃姵慈表示，有些社區的總幹事與警衛年紀較大，她號召同事一起搬東西，投票時，社區長輩對於程序不了解，經常一臉茫然，她貼心的跟他們解釋，因為每年協助區權會，有住戶看到她會熱情的說「你又出現了」，讓她感到很窩心。

黃姵慈說，面對客戶難免較有壓力，而做社區服務就像走入社區鄰居家串門子，聽聽警衛、住戶的煩惱，每次到社區也獲得朋友般的歡迎，有「回家的感覺」，不把速成的利益放在眼前，與社區的情誼反而可以更長久，每一天實踐信義房屋「先義後利」的精神，也因此找到工作的樂趣。