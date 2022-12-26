東森(2614)今(26)日下午召開法說會，今年因應經濟大環境的改變，調整集團策略，對內落實採購集中化及商品跨通路販售，對外加速OMO線上線下虛實融合，進軍線下商場經營，並透過廣泛異業結盟，開創各種新商模。

東森今年前3季整體營收年成長10%，轉投資事業-媒體、貿易業皆穩定成長，主因在於集團長期透過資源整合、多角化佈局進而提升經營績效。

東森國際倉儲事持續透過設備汰舊換新提高營運效率，營運量仍較去年同期成長4.5%，前3季倉儲事業營收提升6.5%。東森寵物雲至今年底實體店家數已達139家，實體門市數量年成長17%，營收部分年成長11.97%，未來將持續發展寵物自營商品，多通路銷售布局，並走向複合式經營，提升經營獲利。

東森購物前3季的營業利益率7.6%，稅後淨利14.76億，EPS 11.88元。面對大環境的改變，東森集團走向線下商場經營，打造「東森廣場」，與全家便利商店合作，結合寵物門市與慈愛動物醫院服務，建立OMO各種新商模，做為東森線下商場的示範區。

另外，東森自然美透過營運模式逐漸轉型為美妝生產及品牌商，持續穩定獲利，為搶攻頂級SPA客群，東森購物於台中打造全台最頂級的麗格薈旗艦生技美學中心，明年將會推出高端美容SPA品牌「Regal club & SPA」，與自然美品牌做區隔。