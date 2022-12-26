環保署今(26)日審查「南部科學園區嘉義園區開發計畫案」專案小組第2次初審會議 ，在開發單位國科會南部科學園區管理局承諾加強製程用水回收率提升至70％以上，以及進駐廠商使用再生能源條件之可行性，本案決議初審通過，並送環評大會審查。

南部科學園區嘉義園區位於嘉義縣太保市，面積約88公頃，園區鄰嘉義縣治特區，南為故宮大道，西臨故宮東路，生活機能完善，交通便捷。

園區引進產業如精準健康、智慧載具、智慧農業，以及其他淨零科技及智慧機械等新形態產業，上述包含穿戴式健康監測裝置、電動車、農業生技及智慧農場等。

開發單位表示，園區配合嘉義縣政府推動之再生水計畫，於廠商進駐時輔導廠商使用再生水(含換水)，未來廠商進駐後以2方案(1800kW以上義務裝置容量、2屋頂可用面積50％)的再生能源裝置容量較大者實施；半導體產業(排除晶圓製造)2030年取得實際用電量25％再生能源、2040年取得45％再生能源，以及2050年取得100％再生能源為目標。

環評委員表示，應評估精準健康聚落、智慧載具聚落、智慧農業聚落等產業的製程用水的回收率提升至70％以上之可能性，以及應評估以用電度數，作為要求進駐廠商使用再生能源條件的可行性，並滾動式檢討使用再生能源檢核及分階段目標。

另有環委指出，生態監測部分，施工期間陸域生態環頸雉鳥巢調查，應於環頸雉每年4月至7月繁殖期中，將監測頻率提高為每2周1次。

本案再開發單位承諾強化再生水利用以及再生能源檢核及分階段目標，本案決議通過初審，並送大會審查。