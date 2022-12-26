下馬威？王世堅贈蔣萬安蔣中正肖像 再曝已想好「蔣師」課程內容

「柯黑」台北市議員王世堅轉型為「蔣師」，今天在議場送上給新任市長蔣萬安的第一份禮物，以蔣公肖像提醒蔣萬安「沒有犯錯的空間」。王世堅受訪指出，這是「蔣師」的第一份小禮物，還有更重大、有歷史意味的禮物，就分次送、慢慢吸收，並透露，在蔣萬安當選那一剎那，自己感觸很深，當下就想好很多「課程內容」。

對於蔣萬安稱「沒有想到他送我這個」，王世堅表示，自己沒想到蔣萬安有什麼反應，他是做自己該做的，今天送這個禮物非常有意義、饒具深意，希望蔣萬安看得懂，聽得進去，能夠知道該怎麼做，寓意蠻深遠，確實就是歷史的弔詭，他公事公辦，代表台灣社會提出這樣的聲音，希望蔣萬安聽進去，好好謹惕自己。

被問到「蔣師」第一堂課就下馬威？王世堅說，這不算是「蔣師」的第一堂課，「蔣師」的第一份小禮物，還有更重大、有歷史意味的禮物，就分次送、慢慢吸收。他笑稱，很多堂都想好了，在蔣萬安當選那一剎那，他感觸很深，當下就想好很多課程內容，以蔣萬安的聰明才智，很清楚他在說什麼。