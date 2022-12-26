中市立崧食品公司今年10月遭爆料，將過期烏骨雞及百頁豆腐改標，再出貨給大賣場遍銷全台。台中檢警發動2波搜索行動後，才查扣上千隻過期烏骨雞，傳訊張姓老闆，當庭逮捕聲押獲准，突破人之心防才坦承改標犯行，台中地檢署偵結，將張男及羅姓員工依販賣虛偽標記商品及詐欺取財等罪嫌起訴。

上千隻過期烏骨雞改標販售全台，台中檢警查獲黑心食品廠，將業者起訴。（保七總隊第三大隊提供）

立崧食品公司今年10月被前員工爆料，指稱公司將過期的烏骨雞及百頁豆腐等食品，要求員工改標後，出貨給大賣場及直播平台，經媒體披露，張姓老闆直稱遭前員工挾怨報復。

上千隻過期烏骨雞改標販售全台，台中檢警查獲黑心食品廠，將業者起訴。（保七總隊第三大隊提供）

經台中地檢署檢察官指揮保七總隊第三大隊第二中隊、食品藥物管理署中區管理中心及台中市衛生局等單位，前往公司搜索，現場並未查獲相關遭竄改標籤食品。

檢警逐一調閱公司附近路口監視影像，鎖定相關車輛，再度傳訊業者及幹部等人到案追查，並循線分赴彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市及高雄市等處稽查，追回遭改標的烏骨雞120箱，及時阻止上千隻過期烏骨雞流入市面。

檢方複訊後，認為張男涉犯偽造文書、販賣虛偽標記商品及詐欺取財等罪嫌重大，並有串證、湮滅證據及逃亡之虞，當庭逮捕，向法院聲請羈押獲准，全案檢方日前偵結將張男及羅男起訴，另有4名員工或緩起訴處分。

上千隻過期烏骨雞改標販售全台，台中檢警查獲黑心食品廠，將業者起訴。（保七總隊第三大隊提供）

檢警表示，另有過期商品，包括猴頭菇烏骨雞12箱、紅棗人蔘烏骨雞12箱等由業者自行銷毀；烏骨雞40箱、百頁豆腐40箱、雙色天然乳酪絲31箱及花膠美人鍋84箱等，經業者輾轉流至不知情的雲林縣畜牧場作為養豬飼料而食用完畢。至於飼料管理等相關後續，則由食品衛生主管機關及農政主管機關依法查處。