羅巧倫劇中意外身亡，許多演員到場為她加油打氣。（民視提供）

羅巧倫劇中意外身亡，許多演員到場為她加油打氣。（民視提供）

羅巧倫劇中意外身亡，何豪傑、吳東諺到場打氣。（民視提供）

羅巧倫劇中意外身亡，收到廖家儀的打氣小禮物。（民視提供）

藝人羅巧倫在民視8點檔《市井豪門》中演活偷吃閨蜜老公的李秋月，被揭穿後淪為落水狗，除了被街坊鄰居看笑話，連兒子林國勝（張書偉飾）也棄她不顧。近期預告片播出李秋月竟落水而亡，謎團引起觀眾嘩然及震驚不已。羅巧倫表示，「看到劇本時就覺得劇情實在太峰迴路轉了，訊息也暴增，大家都想知道角色會怎麼樣！」據悉，劇組共拍了6個版本，為這起兇殺案增添高度懸疑性。

張書偉劇中為了救媽媽，對她做CPR（心肺復甦術）搶救，她也特別感謝張書偉，當天發現媽媽李秋月的屍體，情感流露，甚至哭到天崩地裂，都讓旁人動容。羅巧倫說張書偉超紳士，開拍前還先找她對動作，「這一次可以跟他搭檔演母子，收穫良多」，讓戲外還沒有孩子的她，也可以過過當媽媽的感受。

羅巧倫表示，這場戲從下午拍到凌晨，劇組也怕她泡在水池會冷，特別把泳池內的水都換成溫熱的，加上天公作美，氣溫稍微回暖，尤其這場重頭戲，幾乎全員到齊，倪齊民、傅子純、何豪傑、廖家儀、洪毛、張可昀（小甜甜）、馬國畢、吳東諺、張書偉等人都在場，大家拍攝前還一起加油打氣，她說：「大家為這場戲努力的感覺很好！」而最近新聞事件主角小甜甜與宋逸民主理的「藝起發光」教會教友吳東諺都在場，氣氛微妙。

張書偉表示這一次的角色林國勝太悲情了，兒時目睹爸爸意外身亡，媽媽竟然也意外陳屍在泳池內，讓他忍不住情緒潰堤，痛哭失聲。尤其他當天還身穿羊毛大衣，也不管衣服被泳池水弄濕，相當敬業地完成拍攝。

廖家儀也特別準備鮮花跟巧克力替羅巧倫打氣。她說當初秋月喝了酒誤事，現在不要喝了，改吃酒瓶形狀的巧克力就好，讓羅巧倫相當窩心，也說謝謝大家的暖心。被問到謀殺的真兇是誰，羅巧倫說她自己也在猜測，因為各個好像都是嫌疑犯，最後就請大家繼續鎖定下去。

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