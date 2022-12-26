華國能源太陽能儲能廠在雲林縣斗六工業區啟用，創造雲林綠能企業文化。（張朝欣攝）

華國飯店跨足能源事業成立華國能源，其太陽能儲能廠26日在雲林縣斗六工業區啟用，是雲林第1個於交易平台上線的儲能廠，華國能源董事長廖裕輝強調淨零排放是世界趨勢，懷著回饋鄉里的心情，選擇故鄉雲林做為首座儲能廠地點，希望在百家爭鳴、強勢競爭的能源產業中，創造出不同的綠能企業文化。

華國能源太陽能儲能廠啟用典禮由華國能源董事長廖裕輝、雲林縣長張麗善等人共同主持，華國能源利用1年時間，即完成16個太陽能案場，並在本月商轉動態調頻輔助服務（dReg）儲能案場，是雲林縣第1個於交易平台上線的儲能廠，企業界、各機關社團、雲林縣政府均派員與會，見證歷史性的一刻。

張麗善表示，雲林縣有豐富的能源資源，包括太陽能、風力、沼氣等，非常適合發展綠能產業，目前已有許多綠能公司進駐，但發電後的儲能設備是很重要的，因為透過儲能並與台電公司配合，可調節離峰、尖峰時段的用電量，讓電力的供應更加穩定、更具彈性，有助於產業的整體發展。

張麗善說，雲林未來要發展低碳農業，淨零綠生活，兼顧農業與綠能，兩者不能抵觸，所以她一直主張一地兩用、地盡其利，配合「3不3要」原則，推動雲林的整體再生能源政策，進一步創造產業、綠能、生態共贏的3贏局面，讓雲林縣成為綠色供應鏈的綠能城市。

縣地政處處長李俊興補充說明，目前太陽光電能源其實是不穩定的電力供應，必須搭配儲能廠，才能將夜間較多的能源透過儲能設備保存起來，再依情況調節供應。未來儲能廠有任何申請設施，縣府一定會協助辦理。