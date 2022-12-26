台灣鮮乳品牌不只統一、光泉等，還有許多的小農自營品牌，但小農難以設立一定規模且完全符合規章的加工廠，中華民國農會總幹事張永成表示，隸屬農會的台農鮮乳廠透過加工來協助小酪農推廣品牌，好的故事能感動人，也有機會讓更多青年回鄉傳承。

「小酪農拚不過大廠是事實」，張永成表示，在目前的食安觀念和管理規章下，酪農要設立具有規模、完全合法的加工廠相當困難，台農鮮乳廠協助加工酪農的乳品，藉此讓農民可以推廣自有品牌，在市面上可以和消費者直接溝通，也就是「說故事」，農民奮鬥的故事大家都有興趣，尤其對現在的農產品推廣更是不可或缺。

張永成指出，農業生產是一回事，但拿到市面上又是另一回事，農民透過加工、推廣品牌等渠道來訴說自己的產品，包含代工處理模式、創業的心路歷程、未來理想等，也可以鼓勵更多年輕人回來傳承上一輩的農業，可以更發光發亮，也就是農會以提供加工的方式來幫農民圓夢。

他說，農會的核心價值就是要服務農民，隸屬農會的台農鮮乳廠雖然是老乳品廠，現在最大的特色就是幫小酪農代工做品牌，而不只小農在自推品牌，這樣的趨勢也成了台農鮮乳的新品牌。

張永成說，台農鮮乳廠就是要成為酪農的後盾，加工廠另一個重要功能就是提升在地農民的競爭力，協助他們來制衡其他的民間業者，也因為如此，鮮乳的價位也不敢隨意降低，畢竟末端販賣要有一定的、合理的利潤來支持，這就是農會協助農產品加工的目的。