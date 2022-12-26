財經網站Insider Monkey發布2022年全球科技最先進的25個國家排行榜。這份報告是採納世界數位競爭力報告（World Digital Competitiveness Report）中的數據，以及世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）的創新排名來選擇與排列這些科技最先進的國家。此外，這份排行亦將2021年各國取得專利數納入考量。

2022年全球科技最先進的25個國家，排名第11至第25名的國家分別是芬蘭、新加坡、法國、加拿大、日本、以色列、奧地利、香港、澳洲、挪威、比利時、愛爾蘭、義大利、西班牙和盧森堡。

在其他榮登全球科技最先進的前十名國家當中，台灣排名第七，其在世界數位競爭力報告和全球最具創新的國家中都排名第11，2021年取得專利總數達59,476件。報告指出，台灣一直是創新的強大力量，這股力量強化其經濟，而高水準的創新也吸引外國公司投資。

中國排名第六，報告指出該國已將科技進步作為其經濟發展重點，並以成為全球科技中心作為目標。中國目前在許多科技領域處於領先地位，包括再生能源和5G網路的使用，惟其科技實力已經讓一些西方國家感到緊張，尤其是美國。

不出意料之外，美國是全球科技最先進的國家，在排行榜上名列第一。韓國排名第3，領先所有亞洲國家，其世界數位競爭力排名第8、全球創新力排名第6，以及2021年取得專利數為158,495件。其他前十名國家包括丹麥排名第10、德國第9、英國第8、荷蘭第5、瑞典第4、瑞士排名第2。