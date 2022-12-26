宜蘭縣致力推動雙語教育並積極補助各校營造雙語學習環境，今（26日）三星國小舉辦「雙語數位學習情境教室」揭牌典禮，縣長林姿妙特地至現場與學生們體驗活潑課程、情境，林姿妙表示，持續提升學生學習英語的氛圍，期許學校能成為三星鄉雙語學習火車頭，帶動鄉內雙語學習風氣。
自林姿妙上屆任內期間，積極落實雙語教育，教育處迄今已完成15座雙語情境教室，三星國小為第16座，縣府挹注近140萬元經費，把沒在使用的教室改建為雙語數位學習情境教室，將英語融入音樂、藝術裡。
並與「學術交流基金會」進行文化交流合作案，申請「ETA外師協同教學」計畫，引進外籍師資，活化教學內容，有效提升學生學習英語的氛圍。明年度東澳國小、碧候國小與南屏國小將陸續啟用雙語情境教室。
三星國小在教室內設置互動式數位教學區及自主閱讀區，教室外走廊彩繪融入三星在地特色銀柳、草垺等元素，呈現田園音樂會氛圍，藉以貼近日常生活情境的雙語學習廊道。學校於112學年度將爭取宜蘭縣雙語教育學校星級認證，落實與國際接軌的學校願景。
教育處表示，目前縣內已有3所2星級及12所1星級雙語教育認證學校，星級認證學校並獲補助設置雙語情境教室；為提升學生們的國際視野，未來將持續推動國際教育與交流，提供更豐富多元的雙語課程與環境，讓學校教師及學生們能有更多國際資源與交流互動機會，成為校園生活新常態，提升國際競爭力。
林姿妙表示，教育是神聖的工作，感謝辛苦的老師們，「太重不行、太輕不行、拿捏剛剛好」，讓每個小朋友在學習過程中，在非常優質的環境下成長、茁壯，促使文化、藝術、產業、觀光齊頭並進，尤其教育更為重要，大家一起努力拼出三星的好生活。
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