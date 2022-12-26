法務部行政執行署桃園分署明年1月3日將舉行聯合拍賣會，其中宇鴻科技2015年因汙染滲湄埤遭勒令停業和法辦，光代處理費就高達11.2億元，但焚化爐和土地屢屢流標，本次將以1.5億的底價拍賣，因逾3000坪土地正好位於航空城區段徵收第二期範圍內，後勢看漲。另還有車輛6部、裁縫車15台、夾娃娃機10台等各式各樣動產、不動產，歡迎民眾踴躍應買！

聯合拍賣會當日上午10時，於桃園市桃園區富國路100號拍賣車輛，這次一共有6部車，各式車款應有盡有。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

聯合拍賣會當日上午10時，於桃園市桃園區富國路100號拍賣車輛，這次一共有6部車，各式車款應有盡有，部分車輛車況良好，且本次已是再行拍賣，可於當日上午9時30分起，持身分證到場領取號碼牌參與應買。

聯合拍賣會當日上午10時，於桃園市桃園區富國路100號拍賣車輛，這次一共有6部車，各式車款應有盡有。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

同日上午10時於桃園市大園區竹圍街5之2號，拍賣夾娃娃機10台、裁縫車15台、電扇1台、冰箱8台，該廠房是紡織工廠，因積欠勞健保和廣告不實的罰鍰292萬餘元而遭送強制執行，販售的夾娃娃機、冰箱為業者到百貨販售時吸客的「武器」，適合業者搶購。

桃園分署明年1月3日上午10時於桃園市大園區竹圍街5之2號，拍賣夾娃娃機10台、裁縫車15台。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

聯合拍賣會當日下午3時，於桃園市桃園區中正路1195號1樓拍賣不動產共53筆。其中位於桃園市八德區榮興南路1之36號廠辦，現仍有承租人以每月5.5萬租用，本次以底價126萬元進行第三次拍賣，詢問度高。當日下午3時30分，還有女用包包、立榮航空股份有限公司股票拍賣活動。

另，位於航空城區段徵收第二期開發地區範圍的桃園市蘆竹區內興段745地號土地及焚化爐，就是汙染的宇鴻科技焚化廠，累積欠下12億5673萬餘元，其中光桃園市政府代履行費用就高達11億2962萬餘元，侵害環境甚鉅，但宇鴻公司已在2018年初廢止，法院選任鄭姓負責人當清算人，占地3514坪的公司土地數度拍賣都乏人問津，本次以底價1億5014萬元再度拍賣，因位處航空城徵收範圍，吸引不少買家詢問。