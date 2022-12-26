負4度的藤花園武陵冰宮今天也有水晶版冰雪奇緣場景。（武陵農場提供）

負4度的藤花園武陵冰宮今天也有水晶版冰雪奇緣場景。（武陵農場提供）

藍天白雲倒映在水面上非常清晰亮麗。（武陵農場提供）

武陵農場26日清晨氣溫驟降至負4度，露營區陽光大草原旁5個生態湖結冰，湖面出現冰晶罕見景象，倒應在藍天白雲下顯得閃閃發光。眼尖遊客看到黑天鵝優雅破冰而行，彷彿是在冰上演繹著「天鵝湖」芭蕾舞劇。

武陵農場繼昨天耶誕節出現應景「冰雪麋鹿」，負4度的藤花園武陵冰宮今天也有水晶版冰雪奇緣的場景。不僅如此，露營區上演令人驚豔的柴可夫斯基冰上「天鵝湖」，這一波波的冰雪奇幻之旅，帶給續住遊客目不暇給的驚喜，直說冬季在武陵農場度假最幸福！

遊客興奮說，來武陵農場真是令人感到神奇又驚喜，除了有武陵農農場奇幻繽紛水晶版冰雪奇緣可觀賞外，更可看到令人嘖嘖稱奇的冰上「天鵝湖」，莫不驚喜連連，直呼一切值回票價。

武陵農場副場長胡發韜表示，露營區母黑天鵝正值孵卵繁殖期，護巢警戒心較強，觀賞冰上「天鵝湖」務必要與黑天鵝保持距離，不要干擾黑天鵝悠遊自然的生活圈，也不要靠近結冰的生態池，除了湖邊結霜濕滑危險外，更避免免衍生落水意外。

武陵農場提醒，近來因寒流來襲低溫陡降，來場旅遊遊客務必做好禦寒保暖措施。