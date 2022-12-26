女星岳庭出道多年，早期參演多部八點檔走紅，25年前嫁給法籍老公，生下兩個寶貝兒子，一家四口定居泰國普吉島，從女藝人變成和老公一同經營民宿，偶爾回台時也會上節目分享在國外的生活。近日她在節目中透露老公太摳門，連一瓶水都不讓她買，讓她有想結束婚姻的念頭。

岳庭搬去泰國時陪老公經營民宿十幾年，當地工資很便宜，民宿打掃都不用親自來，她一下從女藝人轉換為民宿老闆娘，生活上不是很適應，雖然只需要照顧孩子，但因找不到生活目標也沒有自己的收入，讓她一度想回台灣，不過因為孩子太小，所以沒辦法離開，這樣3、4年後她發現自己有了憂鬱症，老公當時還無法體諒她，「他就說妳知道有多少人羨慕妳嗎？妳可以住海邊。」

除了不體諒，老公個性還摳門，有一次岳庭胃痛，兩人先到藥店買藥，接著準備到百貨公司，岳庭因為身體不舒服，一心只想趕快買水把藥吞下去，因此在去百貨公司路上的麵包店買水，卻因此遭老公罵，因為麵包店的水賣的比百貨公司超市的貴，那時候岳庭人不舒服沒有跟老公吵，只覺得在外面為了這種事情起爭執有點誇張。

岳庭透露因為一瓶水跟老公大吵。（圖／截取自命運好好玩 官方頻道 YouTube）

直到一個禮拜後，她在家中炒菜，再想起這件事情還是很生氣，忍不住摔鏟子大罵老公：「我嫁給你20年，我真的不值得那一壺水嗎？」讓她一度動了離婚的念頭。

岳庭透露老公太摳門。（來源／命運好好玩 官方頻道 YouTube）

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