政大民族系「民族學博物館學分學程」，將在112學年招生，透過博物館的經營管理、民族藝術與數位媒體等課程，培育博物館管理人才；文化大學則預計於112學年推出獨立招生的「運動不分系」，畢業生百分百與就業接軌。

國立故宮博物院與政治大學合辦「逆寫帝國與當代實踐」特展，今日正式於政治大學民族學博物館開幕，同時舉行雙方合作備忘錄續約約本交換儀式。

故宮博物院院長吳密察提及，故宮收藏的原住民文物不多，僅能從約1000件清朝地方官吏留下的文檔，窺見台灣原住民歷史的樣貌，然而從統治者視角出發的描述，難免帶有帝國意識形態下的偏見，因此考量到文獻的侷限性，故宮邀請許多原住民研究者參與策展，避免複製偏頗的詮釋。

政大校長李蔡彥認為，本次「逆寫帝國」展覽，顯現當代對於歷史文獻進行反思的過程，是促進獨立思考的典範。他也提到，過去幾年政大與故宮博物院的合作都有很棒的成果，希望未來在教學研究、社會實踐上都有更多不同面向的合作。

同時，政大民族系「民族學博物館學分學程」，將於112學年招生，透過博物館的經營管理、民族藝術與數位媒體等課程，培育博物館管理人才，期待與故宮攜手，為台灣社會的多元共存盡最大努力。

文化大學體育運動健康學院為因應國際變化、產業發展與民間需求，並精準掌握社會脈動，預計於112學年推出獨立招生的「運動不分系」。

文化大學表示，著眼於體育運動健康科學與產業迅速發展趨勢，因此將在112學年，將原有的「運動與健康促進學系」和「技擊運動暨國術學系」整合為「不分系學士班」，並推動產學合作朝向課程多元、跨域整合創新發展，以符合社會時勢及業界人才需求。