國內超商二哥全家（5903）最近被捲入泰山經營權之爭，股權發生變動，國泰董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，接手泰山手中近兩成全家股權，成為全家第二大股東。對此，全家總經理薛東都26日低調表示「這我不知道」，「繼續努力把自己的事情做好」。

全家股權變動後，全家高層今首度出席公開媒體活動，全家便利商店集團會長潘進丁、全家總經理薛東都今天參加全家推出時短料理「Fami煮煮」記者會，面對媒體追問對於公司股權變動的看法，皆保持低調。

薛東都表示：「這我不知道，是大股東的事，全家只是被知會者。」一直以來，全家不斷觀察消費者的痛點，予以滿足，對於專業經理人而言，就是努力把事情做好，過去是這樣，將來也是一樣。

過去曾參與全家早期創辦的全家集團會長潘進丁，昨天也低調不願回應，表示自己已交棒。

不過潘進丁在活動致辭時，細數全家從1988年初創立時就相當辛苦，面對統一超等強大的競爭對手，全家不追隨同業腳步，追求不斷創新。他回顧，像是最近快過年，現在連加油站都在賣年菜，國內通路業者最早開始賣年菜，就是全家首創。另外像是超商代收停車費業務等，也都是全家最先推出，當初是潘進丁與當時的台北市長陳水扁簽約合作。顯示出潘進丁對於全家過往的許多眷戀。