立委蘇巧慧近期舉行「寒冬送暖、幸福暖暖」公益活動，攜手中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、1世紀婦女發展協會合作，發放白米、麵條、油等民生物資給近300戶的弱勢家庭，也提供義剪服務，幫助弱勢族群。

蘇巧慧指出，這些民間團體已多次與她合作，長期協助地方公益活動，發送的白米不僅是物資，也是對每個家庭安心過年的承諾，本次合作讓白米能更有效率地發送給每一戶有需要的家庭。

台灣省會計師公會理事長楊永成表示，每次舉行捐贈活動都擔心無法送給最需要的民眾，多虧蘇巧慧牽線，讓民間愛心力量發揮到最大；中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿表示，期盼活動能達到拋磚引玉的效果，讓更多企業加入慈善活動行列。

蘇巧慧表示，「寒冬送暖、幸福滿滿」公益活動將在樹林、鶯歌、新莊區發放物資給需要民眾，本此也與樹林鎮南宮、鶯歌碧龍宮合作，讓物資更可以有效的發放，幫助更多需要的鄉親，其中樹林鎮南宮長期關心地方弱勢，今年更獲得行政院頒發的宗教公益深耕獎，樂見宗教團體一起發揮影響力。