加拿大打算採購F-35戰機引發爭議

德國決定採購35架F-35隱形戰機，雖然加拿大要付的錢最後可能遠比柏林少，但仍引起國內廣大的爭議，猛追究相關交易究竟划不划算。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，雖然加拿大政府還沒正式宣布，但加拿大通訊社（The Canadian Press）引述兩位匿名國防消息人士的話說，國防部已獲得授權，將砸51.4 億美元（約1580億台幣），初步採購16架F−35和相關裝備。

這樣一來，每架F-35的價格約為3.2億美元（近100億台幣），而據美國國防部去年公開的2022年度預算估計，包括廠庫保修、地面支援裝備和備件等輔助費用在內，這款5代隱形戰機每架的公開售價為9822萬美元（約30億台幣）。而加拿大採購1架戰機的價格，相當於公定價的約3倍。

然而，卡爾頓大學（Carleton University）國防採購專家拉加斯（Philippe Lagasse）說，這51.4 億美元所包括的，並不只有16架F−35，所以不能把它直接除以16。他強調，這中間還涉及基礎設施，升級和武器系統。也因此，他認為，直到得知細節前，沒人能對每架戰機的價格發表意見。

至於會引發相關爭議，主要是德國稍早宣布，簽了價值84億美元（近2580億台幣）的合約，以採購35架F−35戰機和相關武器、備件和支援服務。不過，這樣算起來，1架F−35約為2.4億美元（近74億台幣），似乎比加拿大買的便宜多了。

不過，專家說，由於加拿大是「聯合打擊戰機計畫」（JSF）夥伴，從1997年以來，一直在為F-35的開發費用買單，因此最後採購每架戰機的價格會遠比德國便宜。F-35戰機專家下岡（Richard Shimooka）便指出，德國並非計畫夥伴，是透過不同的機制向美國採購F-35，所以不是很好的比較對象。

另一方面，瑞典紳寶集團（Saab AB）對傳出加拿大國防部獲得授權，將採購F-35的消息也感到訝異。集團加拿大發言人芙勒頓（Sierra Fullerton）在聲明中說，有鑑於紳寶在正式採購過程中仍有資格獲選，「獅鷲」（Gripen）戰機的價格又便宜得多，他們還是會致力爭取。

儘管加拿大政府說，打算採購88架新戰機，好在2026—2032年間汰換老舊的CF-18戰機。但消息人士說，加拿大會在接下來幾年以成批的方式，來採購這些戰機。他們指出，渥太華要確保戰機按計畫交付，就需要在年底前下首批訂單。

消息人士說，原本自由黨政府預計12月初就要宣布，但如今在這種狀況下，可能1月前都不會正式公佈。