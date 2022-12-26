卓女與楊男有嫌隙爭執， 2019年10月間相約談判，雙方烙人大打出手，開車的楊男叔叔竟倒車撞車、再前撞輾壓劉男，所幸及時攔阻輪下救人，劉的脛骨骨折、腦震盪等傷害。一審依傷害罪判楊叔徒刑4月；二審時，劉辯稱遭刀砍、BB彈擊中傷深近骨，他急想離開自保，法官認定防衛過當、審酌雙方和解，改判2月，得易科罰金，不得上訴。

卓女與楊男因細故起爭執，卓女的男友蔡男與楊男的叔叔相約在2019年10月14日深夜23時在中市鰲峰山自由車場談判，雙方個烙人馬到場，雙方共聚集10多人，一言不合引發衝突。

開車到場的楊叔，先倒車衝撞對方人馬的車，撞毀擋風玻璃，再踩油門往左前方衝，撞倒劉男後仍未煞車，將劉輾壓輪下，所幸，在場多人發現喊阻，並趨前將楊叔拉下車，多人將劉從車下拉出來送醫，劉的脛骨骨折、臀部下背三度燒燙傷及腦震盪。

劉男控告楊叔涉傷害，當天衝突過程，他與人推擠後，被車撞倒就不省人事了。經沙鹿簡易庭審理，依傷害罪判楊叔徒刑4月，可易科罰金。檢察官不服上訴。

二審時，楊叔辯稱，對方一下車他就聽到槍聲，並持續遭BB槍鋼彈攻擊，還有人持鋁棒砸車，他想要逃跑，倒車時撞到，再換檔前行，過程中遭鋼彈擊中，行車失控，他聽到有人喊「撞到人」，急踩煞車即被人拉下車毆打，有人拿刀、鋁棒，他的頭及手部都被砍，臉頰、手臂及小腿共被擊中4彈，都深及近骨。

楊叔拿出醫院診斷證明，供稱他當時遭4顆BB彈擊中，只想自保，才倒車離開，屬於正當防衛，且4顆鋼彈均經手術取出、縫合治療。

台中地院法官認定楊叔要避免遭侵害，求自保離開現場而倒車撞人，以防衛行為與被害人傷勢相較，明顯輕重失衡，屬防衛過當行為，審酌楊叔坦承犯行、雙方已達調解，依傷害罪改判徒刑2月，得易科罰金。