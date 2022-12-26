交通部26日公告指定高雄市蓮池潭周邊與愛河水岸周邊為觀光地區，圖為「指定蓮池潭周邊地區為觀光地區」範圍。（劉世芳服務處提供／林瑞益高雄傳真）

交通部26日公告指定高雄市蓮池潭周邊與愛河水岸周邊為觀光地區，民進黨立委劉世芳表示，升格後可鬆綁法規，引進民間投資，更可開放設立民宿，增進當地觀光發展。

劉世芳指出，過去3年來她一直在爭取蓮池潭周邊升格為指定觀光地區，擔任交通委員會召委後，更在兩周前安排會勘，交通部長王國材更在會勘時表示年底前可以公告。今天正式公告，意味著未來市府可成立跨局處小組，統籌蓮池潭觀光地區的管理與行銷，避免觀光規畫分散各局處；也可鬆綁法規，引進民間投資，開放設立民宿，增進當地觀光發展。

劉世芳表示，希望未來能再納入見城計畫（鳳山縣舊城）、眷村文化園區、壽山國家自然公園的半屏山園區，將文化觀光資源升格為更完善的多元文化。交通部公告之後，對於地方產業發展及繁榮一定會有助益，也期盼大家提供更多創意及資訊分享，讓蓮池潭風景區成為國家級風景區。

「指定蓮池潭周邊地區為觀光地區」範圍包括海功路往南右轉翠華路、文寧街到站前路再接勝利路、崇德路與左營大路。包含蓮池潭、洲仔溼地、原生植物園等區域，大約198.3公頃。