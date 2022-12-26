全台22縣市議會25日舉行議員就職典禮和議長選舉，雖然國民黨最終還是拿下15席議長，但各地卻爆出不少黨籍議員跑票和臨陣倒戈的情況。前立委郭正亮今（26）日在節目《大新聞大爆卦》中表示，國民黨地方生態讓他匪夷所思，像是高雄市議員陸淑美選前兩天才說退出議長選戰，這類情況在民進黨內是看不到的。

郭正亮指出，這次國民黨大勝的原因是因為民進黨敗得太慘，而不是藍營有明顯的表現讓選民認同，實在是民進黨做得太糟糕，很多官員傲慢自大讓人火大，整個選舉氣氛呈現出來的是下架民進黨，絕對不是上架國民黨。藍營各地的問題還是存在，譬如說陸淑美要到投票前兩才立刻改口，稱自己要退出議長選舉，這真的難以想像。

郭正亮也提到，帶槍投靠綠營的曾俊傑，之前出任地方議會黨團總召也是讓他匪夷所思，民進黨都沒有那麼離奇的，但國民黨現在想罷免曾也不一定會成，民進黨很有可能反動員展開對決，但從他的情況就可以看出國民黨南部黨團的性質。

對於台南、高雄、屏東等地方議會生態，郭正亮分析，選民政黨意識沒那麼強，議員多是有利益關係或服務好，這次也是給國民黨主席朱立倫當頭棒喝，讓他清楚認知到藍營很多地方的生態還處於各行其是的狀況，所以外界才會說，「這巴掌打得好。」