一名女網友日前與認識1個月的男網友共度聖誕節，對方當晚送她一枚金戒指，她感動之下跟對方回到租屋處，激情3回合後，趁對方睡著偷翻手機，竟發現訊息「辛苦『腦婆』了」、「妳乖乖」，才驚覺對方的妻子、孩子都在中部，對方一人北上工作，她崩潰發文「他現在就在我旁邊睡覺，我現在到底要不要走」。

該女網友在Dcard發文，她日前與一名男網友在月初認識，對方獨自北上工作，2人熱絡聊天之下，她認為彼此個性很合，就決定試著交往，聖誕節時一起過節，對方竟直接送她一枚金戒指，對方說生命中在也遇不到像她這樣特別的人，她因為前段感情受挫後，當下相當感動，當天就回對方的租屋處發生關係了3次。

該女網友當晚覺得心裡不踏實，偷看對方手機後才發現對方已結婚，妻孩都在中部；手機訊息中，對方妻子抱怨沒有過聖誕節，男子回應「回家看看妳想要什麼，妳乖乖」、「辛苦『腦婆』了，那我等等弄一弄先睡了」，原PO當下看到訊息感到滿滿愧疚，發文說「他現在就在我旁邊睡覺，我現在到底要不要走」。

其他網友留言「不要毀了別人的人生，更不要毀了自己的人生」、「如果是我，我會跟他老婆講然後罵爆他，送他一巴掌，然後趕快逃」、「是他渣，如果不想再有罪惡感，直接斷乾淨，俐落的離開」、「下次記得先確認對方單身，身分證上沒人再暈」、「戒指留下，人離開」、「用他的手機拍一張自拍照發送出去」。