兩位享譽國際的小提琴家林昭亮和胡乃元，難得要再度同台演出，林昭亮表示，他和胡乃元兩人過去曾在恩師李淑德的生日音樂會上演奏，但這回是正式的同台演奏，陪伴樂迷過新年。

兩位享譽國際的小提琴家林昭亮（右）和胡乃元（左），難得要再度同台演出，林昭亮表示，他和胡乃元兩人過去曾在恩師李淑德的生日音樂會上演奏，但這回是正式的同台演奏，陪伴樂迷過新年。（黃世麒攝）

林昭亮表示，疫情後的每場音樂會都令他享受和珍惜，他說，特別是這次能和一起長大的胡乃元一同演出。先前因疫情錯過與指揮吳曜宇合作的機會，很開心終於能夠同台，我相信這會是2022年最好的結尾，也希望2023年全世界疫情將停歇。

胡乃元表示，我與林昭亮從小一起學琴、一起同台表演，這次的兩套演出很珍貴也很讓我期待，希望為2022年帶來快樂的結尾。很佩服年輕一代音樂家的成就遍及全世界，我們能夠在國際比賽看見越來越多台灣年輕人才，實在備感驕傲。

小提琴獨奏家林昭亮（左）、胡乃元（中）與國家交響樂團同台合作，在12月30、31日的「歲末音樂會」演出橫跨3個世紀的眾多經典名曲。右為指揮家吳曜宇。（黃世麒攝）

音樂會由國家交響樂團（NSO）和辜公亮文教基金會共同主辦，辜公亮文教基金會執行長辜懷群致辭表示，音樂會策劃了兩年，來來回回與兩位音樂家及NSO商量討論，過程面臨場地、疫情和檔期等各種考驗，一場音樂會的促成是一段美好的機緣。這次將為大家演出很少見的雙小提琴作品，希望台上台下都很享受，預祝音樂會成功。

國家交響樂團執⾏長郭玟岑表示，「感謝林昭亮老師和胡乃元老師，能在如此寶貴的歲末時刻，與NSO一同共創美好音樂。在成為獨當一面獨奏家的路上，林昭亮老師和胡乃元老師都是大家的學習風範。」值得一提的是，這次還有NSO團員將和兩位小提琴家一起演奏。演出將於12月30日、31日在台北國家音樂廳登場。