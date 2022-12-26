王惠美也說，這次特別感謝彰化藝術高中美術班同學共同參與，在這次公民參與公共創作上，縣府提供青年藝術家舞台，讓青年結合議題發揮創意。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

楊惟竹說，面對世界氣候變遷、貧富差距、經濟成長及社會平權等問題日益嚴重，將彩繪導入聯合國發布17項永續發展目標SDGs意象。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府在縣長王惠美就職後首日，26日上午府前廣場換新妝，找來青年彩繪藝術家楊惟竹操刀，以聯合國發布17項永續發展目標(SDGs)為主題，進行色彩及符號創作彩繪，彰化藝術高中師生也共同參與，王惠美表示，由縣政府帶頭推廣城市美學，展現彰化永續發展的無限可能。

王惠美表示，過去縣府前廣場比較老舊，這次找來青年藝術家楊惟竹進行彩繪創作，把城市治理及聯合國發布17項永續發展目標(SDGs)放入主題，讓色彩不僅是城市美學的化妝師，更是城市治理的關鍵元素，讓即將邁入建縣300年的彰化再生且新生。

「不怕沒人才，就怕沒舞台」王惠美也說，這次特別感謝彰化藝術高中美術班同學共同參與，在這次公民參與公共創作上，縣府提供青年藝術家舞台，讓青年結合議題發揮創意，備具意義，由縣府帶頭推廣城市美學，也讓更多民眾看見彰化青年的活力。

楊惟竹說，面對世界氣候變遷、貧富差距、經濟成長及社會平權等問題日益嚴重，將彩繪導入聯合國發布17項永續發展目標SDGs意象，從圖案到顏色共17項去延伸，以創新抽象進行顏色配置，導入城市美學。

王惠美強調，彰化青年發展處就是連結青年事務重要的窗口，青年朋友無論是找工作、就業、創業等，都可以提供協助；青發處指出，縣府打造彰化青年職涯發展中心，提供青年全方位的職涯交流空間及諮詢輔導；明年起將推動青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫，期盼更多年輕人返鄉為彰化注入活水。